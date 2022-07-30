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Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III

30/07/2022 16:00

Уряд Норвегії повідомив про передачу Україні 14 легкоброньованих автомобілів IVECO LAV III.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Норвегії, пише “Європейська правда“.

“Ці транспортні засоби мають гарну мобільність та захист і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані”, – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що на ці автомобілі є запит з боку української влади. Вони постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери, які Норвегія вже передавала Україні раніше.

“Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії”, – наголосив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

1 липня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре відвідав Україну з візитом, під час якого побував у зруйнованих Росією містах і пообіцяв надати 10 мільярдів крон допомоги.

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