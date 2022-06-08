Норвегія передала Україні 22 гаубиці М109

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.
Про це повідомляє сайт уряду Королівства Норвегія у середу, 8 червня.
За словами міністра оборони країни Бьорна Арільда Грама, українська армія залежить від підтримки заходу у вигляді військової техніки і озброєння, щоб протистояти атакам Росії.
“Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння”, – зазначив міністр оборони.
Довідково:
M109 (англ. M109 howitzer) – американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. M109A6 “Паладин” залишається основною самохідною артилерійською системою збройних сил країни у найближчому майбутньому. Крім США, є стандартною САУ країн НАТО, в значних кількостях постачалася також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.
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