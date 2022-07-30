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“Бо взимку буде пізно”: влада розпочинає обов’язкову евакуацію з Донеччини

30/07/2022 20:08

Влада наполегливо закликає мешканців Донеччини виїхати на більш безпечні території й розпочинає евакуацію з підконтрольних районів регіону, щоб провести цей процес скоординовано й забезпечити розселення та забезпечення всіх внутрішньо переміщених осіб.

Про те, як відбуватиметься цей процес, розповіла віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За її словами, евакуація з Донецького регіону зумовлена двома причинами: посиленням бойових дій та майже повною відсутністю електро- і газопостачання.

“Тепла на Донеччині в зимовий період не буде. Тому ми починаємо евакуацію зараз – бо взимку буде пізно”, – зауважила віцепрем’єрка

“На території Донеччини залишається 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі – діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина – забезпечити захист їхнього життя. Не можна наражати їх на смертельну небезпеку, залишаючи в зимовий період без можливості обігрітися”, – наголосила Верещук.

Вона запевнила, що особисто триматиме процес евакуації під контролем і відповідає за те, щоб евакуйовані з Донецької області люди були розселені в інших регіонах.

“Ми маємо місця розміщення. Ми розуміємо, що ми будемо робити з соціальним захистом, ми допоможемо їм зробити довідки ВПО. Всі виплати мають бути зроблені, діти будуть навчатися. Єдине, про що я прошу: евакуюйтеся. І евакуюйтеся вже“, – закликала пані міністр, запевнивши, що для цього є відповідні маршрути.

Верещук зазначила, що йдеться про обов’язкову евакуацію, яку передбачає 33 стаття Кодексу цивільного захисту України. Водночас силою ніхто нікого евакуювати не буде.

Якщо людина відмовляється від евакуації, їй доведеться підписати обов’язкову форму, в якій буде зазначено, що вона усвідомлює всі наслідки та несе персональну відповідальність за своє життя.

“Ми демократична країна, ми не можемо нікого примушувати силоміць”, – зауважила міністр.

Водночас вона ще раз наголосила, що батьки в цій ситуації повинні усвідомлювати свою відповідальність за власних дітей, яких залишають у вкрай небезпечній для життя ситуації.

Нагадаємо, з 29 липня Ірина Верещук очолює Координаційний штаб по евакуації з Донеччини, який був створений рішенням Кабміну за ініціативи Мінреінтеграції. До штабу увійшли представники міністерств, силових відомств та обласних військових адміністрацій.

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Україна

“Бо взимку буде пізно”: влада розпочинає обов’язкову евакуацію з Донеччини

Влада наполегливо закликає мешканців Донеччини виїхати на більш безпечні території й розпочинає евакуацію з підконтрольних районів регіону, щоб провести цей процес скоординовано й забезпечити розселення та забезпечення всіх внутрішньо переміщених...

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