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На Херсонщині окупанти викрали й вивезли в Крим екскомандира корабля ВМСУ “Славутич” Олексія Кисельова

30/07/2022 15:28
Російські окупанти на Херсонщині викрали і вивезли в СІЗО Сімферополя капітана 1-го рангу запасу Олексія Кисельова – колишнього командира розвідувального корабля управління ВМС України “Славутич”, який останніми роками жив і займався громадською діяльністю в Генічеську.

Про з посиланням на його сина Артема Кисельова повідомляє агенція “Укрінформ“.

За словами Артема, його батька викрали ще 22 липня й “інкримінують” йому участь в терористичній організації.

“Де вони тримали його декілька днів – невідомо, але 27 числа він нібито “перетнув кордон з Кримом, де його затримали” і відвезли в Сімферопольське СІЗО”, – каже син.

Він розповів, що в будинок Олексія Кисельова в Генічеську вдерлися так звані “днрівці”, і з зав’язаними очима та зв’язаними руками відвезли активіста в невідоме місце. Там Кисельова тримали три дні, після чого передали ФСБ й відвезли в окупований Крим.

“29 липня відбувся “суд”, де йому призначили запобіжний захід – 2 місяці в СІЗО міста Сімферополь. Фізичний стан тата засвідчує його побиття і, можливо, тортури”, –- додав син викраденого.

Росіяни інкримінують Кисельову участь у неіснуючому “незаконному збройному формуванні батальйон імені Номана Челебіджихана”.

“Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії [рашистів] – незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють. Саме тому, крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити”, – наголосив Артем Кисельов.

Про викрадення Олексія Кисельова повідомив і Кримськотатарський ресурсний центр, який закликав до його негайного звільнення.

“Кримськотатарський ресурсний центр висловлює рішучий протест і заявляє, що затримання громадян України у цій “справі” (“справі Номана Челебіджихана” – “Н”) є незаконними, політично мотивованими і злочинними. Така політика Російської Федерації є демонстрацією боротьби з політичними переконаннями людей в окупованому Криму та на території окупованої Херсонщини”, – йдеться в повідомленні.

У КРЦ повідомили, що за період повномасштабної війни в Україні зафіксували на окупованій Херсонщині вже 10 арештів місцевих мешканців у цій “справі”.

Довідково
Олексій Олексійович Кисельов народився 2 лютого 1964 року, був командиром корабля управління “Славутич”, після відставки у званні капітана 1-го рангу займався громадською та підприємницькою діяльністю в Севастополі.
Після окупації Криму Росією 2014 року виїхав у Генічеськ Херсонської області.
Є одним із засновників ГО “Переселенець-СОС” – організації, що опікується правами внутрішньо переміщених осіб із Криму і Донбасу.
У листопаді 2021 року в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань Кисельов зазначав, що Україна має посилювати військову присутність в колишньому порту Генічеська, який зовсім поряд з окупованим Кримом. Він наголошував, що в місті потрібно було розмістити підрозділи ВМСУ для захисту морської зони в акваторії Херсонщини на Азові.

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