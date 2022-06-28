Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

“Сьогодні російські окупанти викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Наразі про його місцезнаходження нічого невідомо”, – йдеться в повідомленні.

Про це також інформувала і радниця херсонського мера Галина Ляшевська.

“Вони забрали Колихаєва Ігоря”, — написала вона у Facebook.

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