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Росіяни заявляють про атаку БПЛА ЗСУ на штаб флоту в Севастополі. В Україні вказують на провокацію

31/07/2022 10:25

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, нібито безпілотник із вибуховим пристроєм атакував штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, внаслідок цього нібито є поранені.

Ця інформація, яку не підтверджують в Україні, поширюється вранці 31 липня – в День військово-морського флоту РФ.

Близько 7:30 цього дня “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв заявив, нібито “у двір штабу флоту прилетів невідомий об’єкт, за попередніми даними, безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих нема. Допомога всім надана”.

Також він додав, що всі святкові заходи з міркувань безпеки скасовано, і попросив “по можливості залишатися вдома”.

Урядове інформагентство “РИА Новости” поширило два фото з двору біля штабу ЧФ. На них показано невеликі наслідки ймовірного вибуху: розбиті шибки в деяких вікнах біля входу до будівлі та посічені кущі ялівцю.

“Малопотужний вибуховий пристрій було встановлено на саморобний безпілотник, який атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі…” – пише “РИА Новости” за посиланням на пресслужбу ЧФ.

Залишки вибухового пристрою чи БПЛА при цьому на фото не показані. Також залишається незрозумілим, як безпілотник міг пролетіти до центру міста, обійшовши системи ППО, та спуститися до головного штабу флоту.

Фото: “РИА Новости”

Невдовзі пропагандисти збільшили число поранених до шести.

У наступній новині це пропагандистське агентство зазначає з посиланням на “губернатора”, що “під час атаки українського безпілотника по штабу Чорноморського флоту постраждали 6 осіб, стан двох середньої тяжкості, у решти легкі травми”.

Пояснення

Раніше росЗМІ повідомляли, що день ВМФ Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.
Президент Володимир Путін цього дня бере участь у святковому параді на честь Дня ВМФ у Кронштадті на Балтиці. Таким чином, вибух у Севастополі можна вважати підставою, чому Путін не поїхав на урочистості в Севастополь.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав повідомлення про атаку на штаб флоту РФ у Севастополі “відвертою провокацією” росіян.
“Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час”, – написав він у телеграмі.

У мережі тим часом поширюють старий допис із російського пропагандистського телеграм-каналу “Незигарь”, в якому йшлося про підготовку нібито українських ударів по колонії в Оленівці, а по тому – по центру Севастополя або базі ЧФ у місті.
Як відомо, провокація росіян із підривом місця утримання військовополонених в Оленівці уже відбулася 29 липня.

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