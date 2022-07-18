“Лиза, прости нас”: у центрі Севастополя вшановують вбиту російськими ракетами у Вінниці 4-річну дівчинку

У центрі тимчасово окупованого Севастополя на вулиці Велика Морська невідомі влаштували імпровізований меморіал на згадку про загиблу під час ракетного обстрілу Вінниці дитину.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє “Крим.Реалії”.

Напис “Лізо, вибач нас” (“Лиза, прости нас”) розмістили на видному місці на щиті банкомату, що не функціонує. Поруч намалювали ракету, що падає на землю. На виступ поставили пластикову склянку з квіткою.

“По вулиці Велика Морська, де влаштували імпровізований меморіал, за день проходить і проїжджає велика кількість людей. Це є центральна транспортна артерія Севастополя”, – пише видання.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

Станом на 15 липня було відомо про 23 загиблих і 8 зниклих безвісти, більше сотні людей отримали травми.

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