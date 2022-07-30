Полонених перевели в порожній ангар Оленівської колонії за два дні до підриву, – колишній ув’язнений

Віталій Ситников

З’являються чергові докази того, що колонію в Оленівці на окупованій Донеччині обстріляли чи підірвали російські війська. Внаслідок цього загинуло близько 50 українських полонених, зокрема “азовців”, ще близько 130 – постраждали.

Російські пропагандисти – канал “Незыгарь” – повідомляли про нібито підготовку “удару по колонії під контролем МОБританії” ще 5 червня, з чого можна зробити висновок, що окупанти чекали лише на слушну нагоду для теракту “під чужим прапором”.

Уже після НП 34-річний волонтер із Маріуполя Віталій Ситников, який провів у колонії в Оленівці понад три місяці, засвідчив, що в промзоні, де сталися вибух і пожежа, раніше полонених не утримували.

“Промзона порожня. Вона була по суті занедбана. Але вже сьогодні пішли чутки, що за два дні туди почали переводити полонених з “Азову” нібито для відправлення кудись далі. Я так розумію, що в якісь звичайні ангари поставили ліжка, перевели, можливо, якихось неугодних людей, щоб зробити цей акт”, – сказав звільнений раніше Ситников в інтерв’ю каналу “Ходорківський Live”.

Волонтер, що пробув в ув’язненні в Оленівці сто днів, припустив, що росіяни не стали руйнувати бараки, в яких і надалі утримуватимуться полонені: “Було простіше поставити в промзоні занедбані, нікому не потрібні ангари з ліжками, нібито там утримують полонених, і їх зруйнувати. Не факт, що снаряд був навіть”, – пояснює Ситников.

За його словами, до середини травня колонію охороняли “ДНРівці”, а потім на території піднявся прапор Росії, з’явилися російські військові, спецназ, вся територія колонії була оточена військовою технікою. Поступово всі працівники колонії стали російськими, лише у найсуворішому корпусі залишилися охоронці із “ДНР”. Також над територією колонії постійно літали винищувачі, а техніка, що стоїть за територією, стріляла в бік України. При цьому удар у відповідь з боку України був лише одного разу, коли поряд з колонією “розбили гаубицю”. Одного разу снаряд прилетів на територію колонії, тоді ніхто не постраждав, однак снаряд, швидше за все, був російським, за словами Ситникова, який помилково запустили через “роздовбайство”. Адже Україна, розуміючи, що там її полонені, не стріляла.

Ув’язнений волонтер бачив, як полонених бійців “Азову” піддавали тортурам та залякували, що їх нібито ніхто не мінятиме.

За словами Ситникова, він був свідком тортур над одним із бійців “Азову”, який після триденного побиття порізав вени та помер.

Таким чином, очевидно, що російські військові, які не можуть у чесному бою перемогти “Азов” та ЗСУ, вдалися до віроломного вбивства українських полонених з метою залякування.

Читайте також:

Міноборони РФ виклало списки загиблих і поранених в Оленівці

“Ракети GMLRS, які залишили цілими ліжка і спалили людей? Так не буває”.

Чому трагедія в Оленівці не могла бути обстрілом з боку України

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

Читайте також:

“Туда не снимать!” Вигляд бараку в Оленівці не притаманний ураженню HIMARS, – ISW

У колонії в окупованій Оленівці був вибух, а не обстріл, – МІПЛ