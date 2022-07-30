“Ракети GMLRS, які залишили цілими ліжка і спалили людей? Так не буває”. Чому трагедія в Оленівці не могла бути обстрілом з боку України

Усі наявні на цей час дані, які є в загальному доступі, яскраво свідчать про те, що трагедія в колонії Оленівки, де рашисти утримують українських полонених, була саме холоднокровно спланованим росіянами вбивством, а не обстрілом із наданих Україні союзниками ракетних систем HIMARS, як стверджують окупанти.

Про це пише військовий аналітик Кирило Данильченко “Ронін”.

Для більшої переконливості він зумисне проаналізував цю ситуацію з точки зору тієї збоченої логіки, згідно з якою Україна взагалі спроможна зумисне завдати удару по власних громадянах.

Втім, навіть якщо виходити з того, що ми є “тими самими бандерівцями, які готові вбити власних людей, щоб забруднити Велику та Прекрасну Росію за всяку ціну”, – місце удару, точка влучання й характер ушкоджень неспростовно доводять, що в цій ситуації ніяк не може йтися про удар високоточними ракетами GMLRS. А саме їх, нагадаємо, наразі використовують українські Збройні сили для стрільби з реактивних систем залпового вогню HIMARS, наданих Заходом.

Хоча саме уламки від цих ракет, нібито знайдених на місці пожежі в колонії Оленівки, російські пропагандисти активно демонструють своїй аудиторії як “доказ” обстрілу українськими військами.

Місце удару:

“Оленівка знаходиться за 12 км від Мар’їнки, де проходить лінія бойового зіткнення. Сама Волноваська колонія розташована в зоні роботи древніх радянських Д-20, 1956 року випуску.

Навіщо випускати дефіцитні ракети вартістю 160 тисяч доларів за штуку по абсолютно неважливій цілі, хай для якогось наступального ІПСО (інформаційно-психологічної операції – “Н”) ? Якщо можна було просто зрівняти барак десятками прильотів чавуну на биту цеглу, завдати втрат наглядачам, знищити адміністрацію. Комбінований удар — цілилися по катах, а влучили по бараку. Трапляється на війні.

Але ні — нібито точні й одиночні прильоти по будівлі, яка стоїть окремо. Це як забивати цвяхи мікроскопом. Люди вже замкнені в бараку, поспішати бандерівцям нікуди, реально було зарівняти сотнею снарядів усе на мотлох. Але тоді не вдалося б “замазати” західну важку зброю, так?”

Точка прильоту:

“Дах пошкоджений зі східного боку, не із західного. Такий парадокс. Прилетіли ракети, які до цього перерубали Антонівський міст уздовж, ніби свердлом, і влучали в попередні отвори, але ось тут чомусь потрапили у східну частину будівлі.

Яка чомусь розташована ближче до вишок охорони на території табору біля адміністрації, з яких можна зробити постріл, наприклад із “Джмеля”. А ось із заходу прямого пострілу не зробиш, там усе закрито “промкою” та гаражами.

Куди загорнуло рештки даху? На західний бік. Де максимальний нагар на вікнах від вибуху? На східному боці. Звідки мали прийти українські ракети? Із заходу”.

Характер ушкоджень:

“А що це взагалі було? Уламків від М31 GMLRS після трьох десятків уражених мостів і складів можна зараз набрати вагон і маленький візок. Але що саме нібито прилетіло в барак?

90-кілограмова “голова”, яка, прошивши покрівлю з гофрованого заліза, залишила цілими ліжка у приміщенні? Та сама, що пробивала бетонні плити, анкери і троси на Антонівському мосту як масло, залишаючи дірки розміром із вантажівку. А тут пробила дах – і немає вирви, залишилися цілими ліжка в радіусі десятка метрів.

Ні, так не буває.

Касета? Немає порешетених елементів усередині й на залишках даху після вибуху суббоєприпасів. Кіптява на вікнах – як від термобару. Частина тіл обвуглена, як від термобару.

Що це у вас за GMLRS, який залишає ліжка цілими, але досягає температури, яка може обвуглити людину?

Такого немає в природі.

Зараз у нас простий вибір, як стрілка на двоколійній залізниці. До того, як росіяни показали уламки ракет від GMLRS, варіантів могло бути більше.

Але тепер — лише два.

Варіант 1: ракети випустили ЗСУ.

Це можна легко перевірити, адже на консолі управління залишаються дані щодо введених координат, можна допустити на об’єкт незалежну комісію, яка вивчить, що це за загадкові М31, які обвуглюють тіла й залишають цілими ліжка.

Варіант 2: росіяни вбили полонених і замітають сліди, намагаючись підставити ЗСУ.

Відсутність вирв і рясної касетної січки, східна частина будівлі, близькість до фронту, марення росіян пропагандонів, які ще в червні у своїх анонімних телеграм-каналах “отримували дані розвідки”, нібито українці планують удар по табору.

Все це прямо кричить про другий варіант”, – підсумовує Данильченко.

“Ми не знаємо, що там сталося — закладення вибухівки чи постріл із “Джмеля”, для цього треба потрапити на об’єкт. Але рано чи пізно ми дізнаємось. Усі причетні до цієї безсудної страти понесуть відповідальність”, – наголосив експерт.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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