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У мережі показали результат ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні. ФОТО, ВІДЕО

27/07/2022 11:41

У мережі опублікували нові кадри з Антонівського мосту на Херсонщині, які засвідчують що після ракетних ударів ЗСУ в ніч із 26-го на 27 липня він не придатний для пересування транспорту.

Про це зокрема інформує пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Світлини з широкими наскрізними пробоїнами поширюються із російських пабліків. Міст має значні руйнування, при цьому якийсь із прольотів наразі не обрушився.

На відео також показано, що деякі пробоїни з’єднуються в результаті щільності влучань.

“Треба відзначити, що ЗСУ “клали” снаряди/ракети по мосту дійсно “філігранно” – майже поруч одні з одними”, – коментує херсонське видання “Мост“.

Нагадаємо, Збройні сили України близько 23-ї години 26 липня знову завдали багатьох точкових ракетних ударів (імовірно, з РСЗВ HIMARS) по Антонівському мосту через Дніпро в районі окупованого РФ Херсона.
Уранці начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону підтвердила: “Так, удари були, але вони були філігранними”.
Росіяни та колаборанти спершу заявляли, нібито українські ракети були перехоплені їхньою ППО. Однак уранці заступник глави окупаційної “ВЦА” Кирило Стремоусов визнав, що міст уражений та закритий для руху транспорту.

Передісторія

19 липня ЗМІ вперше повідомили, що українські сили завдали ракетних ударів по Антонівському мосту через Дніпро, який з’єднує Херсон із лівобережжям та містом Олешки та є найближчим шляхом із Херсона до Криму, зокрема й для постачання російських військ.

Це один із трьох пунктів перетину через Дніпро (крім залізничного мосту та дамби Каховської ГЕС), якими Росія може постачати свої війська на Херсонщині на правому березі Дніпра.

Нижня течія Дніпра є природним бар’єром також для відступу росіян – ширина водного шляху тут становить близько 1000 м.

Як зазначала розвідка міністерства оборони Великої Британії, контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором для бойових дій у Херсонській області.

Крім повторних ударів по Антонівського мосту, ЗСУ на Херсонщині 23 липня вразили також міст через Інгулець у селі Дар’ївка.

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