На Херсонщині окупанти споруджують понтонну переправу

У Херсонській області російські загарбники споруджують понтонну переправу через річку Інгулець.
Про це в вівторок, 26 липня, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
“Російські окупанти зводять понтонну переправу через річку Інгулець поблизу с. Дар’ївка на Херсонщині”, – йдеться у повідомленні.
Сам міст поруч нещодавно був пошкоджений завдяки роботі ЗСУ. Також загарбники розглядають можливість створення понтона біля Антонівського мосту.
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