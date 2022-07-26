На Херсонщині окупанти споруджують понтонну переправу

У Херсонській області російські загарбники споруджують понтонну переправу через річку Інгулець.

Про це в вівторок, 26 липня, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

“Російські окупанти зводять понтонну переправу через річку Інгулець поблизу с. Дар’ївка на Херсонщині”, – йдеться у повідомленні.

Сам міст поруч нещодавно був пошкоджений завдяки роботі ЗСУ. Також загарбники розглядають можливість створення понтона біля Антонівського мосту.

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