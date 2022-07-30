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“Туда не снимать!” Вигляд бараку в Оленівці не притаманний ураженню HIMARS, – ISW

30/07/2022 10:10

Інститут вивчення війни (США), оцінюючи вибух у колонії в Оленівці, що призвів до загибелі українських військовополонених, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні результатам роботи РСЗВ HIMARS.

“Спонсороване Кремлем новинне агентство “РІА Новини” опублікувало відео з центру тримання під вартою, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS”, – пише ISW у звіюі.

Зазначається, що пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.

На думку ISW, наявні докази, більше підтверджують заяву України щодо відповідальності Росії за теракт в Оленівці.

Також у мережі з’явилося відео, на якому окупанти не дозволили оператору повернути камеру в інший бік під час зйомок місця воєнного злочину РФ у колонії №120 в Оленівці: “Туда не снимать!”

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