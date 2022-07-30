“Туда не снимать!” Вигляд бараку в Оленівці не притаманний ураженню HIMARS, – ISW

Інститут вивчення війни (США), оцінюючи вибух у колонії в Оленівці, що призвів до загибелі українських військовополонених, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні результатам роботи РСЗВ HIMARS.
“Спонсороване Кремлем новинне агентство “РІА Новини” опублікувало відео з центру тримання під вартою, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS”, – пише ISW у звіюі.
Зазначається, що пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.
На думку ISW, наявні докази, більше підтверджують заяву України щодо відповідальності Росії за теракт в Оленівці.
Також у мережі з’явилося відео, на якому окупанти не дозволили оператору повернути камеру в інший бік під час зйомок місця воєнного злочину РФ у колонії №120 в Оленівці: “Туда не снимать!”
Читайте також:
Заява ЗСУ, СБУ, ГУР і омбудсмана щодо масового вбивства українських полонених в Оленівці: вимоги до ООН і Червоного Хреста
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!