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Під обстрілом у Миколаєві загинув Олексій Вадатурський, один із найбагатших підприємців України

31/07/2022 10:57

Під час масованих обстрілів Миколаєва у ніч на 31 липня загинув відомий бізнесмен Олексій Вадатурський – власник та гендиректор великого сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації, Герой України.

Про це вранці повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на джерело в Миколаївській ОВА.

Про загибель 74-річного підприємця пише також місцеве видання “Новини-N“, посилаючись на джерело у Миколаївській міській раді.

За цими даними, разом з Олексієм Вадатурським загинула і його дружина.

Подробиці трагедії поки не відомі.

Обстріл Миколаєва

У ніч на 31 липня Миколаїв був підданий потужному ракетно-артилерійському обстрілу. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі та близько п’ятої ранку. Внаслідок обстрілу пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також зруйновано один приватний житловий будинок, багато  будинків пошкоджено.

“Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. (…) На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється”, – писав о 9-й годині ранку голова ОВА Віталій Кім.

Хто такий Олексій Вадатурський

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 в селі Бендзари (Одеська область).

Він великий український агропідприємець. генеральний директор сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, яке називають найбільшою зерноторговою компанією в Україні. Очолює “Нібулон” із 1991 року. За ці роки холдинг розвинувся також у напрямку племінного тваринництва, суднобудування тощо.

Віцепрезидент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

Звання Героя України та Орден Держави отримав 2007 року.

У 2021 році Forbes оцінював статки Вадатурського в 430 млн доларів, він посідав 24-те місце в рейтингу найбагатших людей України.

Одружений, син – Андрій Вадатурський, який був народним депутатом України VIII скликання.

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