Росіяни вдарили з “Торнадо” по Миколаєву, є жертви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото з наслідками обстрілу міста росіянами з РСЗВ “Торнадо-С”. Унаслідок нічного ракетно-артилерійського удару є загиблі, поранені та значні руйнування.
“Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖК”, – написав мер у телеграмі.
За словами Сєнкевича, попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.
За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 157 – 30.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!