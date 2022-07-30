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Росіяни вдарили з “Торнадо” по Миколаєву, є жертви

30/07/2022 12:17

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото з наслідками обстрілу міста росіянами з РСЗВ “Торнадо-С”. Унаслідок нічного ракетно-артилерійського удару є загиблі, поранені та значні руйнування.

“Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖК”, – написав мер у телеграмі.

За словами Сєнкевича, попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”.

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