У гирлі Бистре на міні підірвалося судно Держгідрографії. ФОТО

Фото: USM

У дунайському гирлі Бистре в Одеській області на міні підірвалося судно Держгідрографії.

Про це в четвер, 28 липня, повідомляє Ukrainian Shipping Magazine.

Зазначається, що мале гідрографічне судно “Шляховик” отримало пошкодження, масштаби яких підлягають уточненню рятувальниками.

Зараз “Шляховик” стоїть на хвилерізі біля входу в Бистре з Чорного моря.

Гирло, що з’єднує Кілійський лиман із Чорним морем судноплавним каналом, було відкрите для торгового флоту 10 липня. Доступ до нього був відновлений після звільнення острова Зміїний і “забезпечення безпеки прибережної частини акваторії в цій частині Чорного моря”.

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