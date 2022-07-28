У гирлі Бистре на міні підірвалося судно Держгідрографії. ФОТО

У дунайському гирлі Бистре в Одеській області на міні підірвалося судно Держгідрографії.
Про це в четвер, 28 липня, повідомляє Ukrainian Shipping Magazine.
Зазначається, що мале гідрографічне судно “Шляховик” отримало пошкодження, масштаби яких підлягають уточненню рятувальниками.
Зараз “Шляховик” стоїть на хвилерізі біля входу в Бистре з Чорного моря.
Гирло, що з’єднує Кілійський лиман із Чорним морем судноплавним каналом, було відкрите для торгового флоту 10 липня. Доступ до нього був відновлений після звільнення острова Зміїний і “забезпечення безпеки прибережної частини акваторії в цій частині Чорного моря”.
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