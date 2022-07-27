У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, – ВМС

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний”. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у середу, 27 травня.

За інформацією ВМС, сьогодні проводяться сумісні роботи щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все, це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

“Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів”, –йдеться у повідомленні.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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