Home / Війна / У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, – ВМС

У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, – ВМС

27/07/2022 15:31

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний”. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у середу, 27 травня.

За інформацією ВМС, сьогодні проводяться сумісні роботи щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все, це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

“Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів”, –йдеться у повідомленні.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.
У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.
Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.
Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

Читайте також:
Почалося формування караванів суден для експорту зерна з портів України, – Мінінфраструктури

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, – ВМС

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний”. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse