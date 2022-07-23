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МЗС: російські ракети по порту Одеси – це плювок Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану

23/07/2022 12:40

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало Міністерство закордонних справ України ракетний обстріл морського торгового порту Одеси вранці 23 липня – наступного дня після підписання угод щодо “коридору” для експорту українського зерна.

Про це йдеться в заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

“Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.
Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна”, – заявив представник МЗС України.

“Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов’язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору”, – написав Ніколенко в соцмережі.

Він наголосив, що в разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.

Як інформувала “Новинарня“, після 11-ї години ранку 23 липня, за даними ОК “Південь” ЗСУ, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

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Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.
У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.
Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.
Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

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Україна

МЗС: російські ракети по порту Одеси – це плювок Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало Міністерство закордонних справ України ракетний обстріл морського торгового порту Одеси вранці 23 липня – наступного дня після підписання угод щодо “коридору”...

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