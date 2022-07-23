Ранковий удар РФ по Кіровоградщині: 13 ракет, уражено аеродром і залізницю, є загиблі й поранені

ДИМ НАД КРОПИВНИЦЬКИМ ПІСЛЯ ВИБУХІВ. ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Під час ранкової повітряної тривоги російські війська випустили по Кіровоградщині 13 ракет, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону вранці в суботу, 23 липня.

За його словами, ворог поцілив в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”.

“Вісім ракет “Калібр” морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3. Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи”, – розповів Райкович.

За даними голови області, загинули троє людей, щонайменше дев’ять отримали поранення.

“Постраждали військовослужбовці: дев’ять із них поранено, один загинув. Два працівники відомчої охорони – охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули”, – сказав голова ОВА.

Частина одного з мікрорайонів Кропивницького залишилася без світла – над усуненням несправності працюють аварійні бригади обленерго.

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