Home / Війна / Ранковий удар РФ по Кіровоградщині: 13 ракет, уражено аеродром і залізницю, є загиблі й поранені

Ранковий удар РФ по Кіровоградщині: 13 ракет, уражено аеродром і залізницю, є загиблі й поранені

23/07/2022 10:38

Під час ранкової повітряної тривоги російські війська випустили по Кіровоградщині 13 ракет, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону вранці в суботу, 23 липня.

За його словами, ворог поцілив в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”.

“Вісім ракет “Калібр” морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3. Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи”, – розповів Райкович.

За даними голови області, загинули троє людей, щонайменше дев’ять отримали поранення.

“Постраждали військовослужбовці: дев’ять із них поранено, один загинув. Два працівники відомчої охорони – охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули”, – сказав голова ОВА.

Частина одного з мікрорайонів Кропивницького залишилася без світла – над усуненням несправності працюють аварійні бригади обленерго.

Читайте також:
Україна виграла другий етап війни “за очками”. Наступний “двіж” буде до середини осені, – Дикий

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський про “зерновий коридор”: військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів

Підписання угод щодо “зернового коридору” за посередництва Туреччини й ООН дозволяє не лише відновити роботу українських портів на Чорному морі, а й збереже захист України на підходах до узбережжя....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse