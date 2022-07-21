Україна виграла другий етап війни “за очками”. Наступний “двіж” буде до середини осені, – Дикий

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Україна фактично виграла і другий етап великої війни з Росією, що закінчився так званою “оперативною паузою” – адже не допустила втрати території Донецької області і залишків Луганської. Надалі, після відносної перерви, важливим для обох сторін буде четвертий етап – осінь до середини жовтня, коли погодні умови ще дозволятимуть легко маневрувати та здобувати певні території. Після цього настане тривалий період позиційної зимової війни.

Таку думку в програмі “Лиховій і Дикий” на YouTube-каналі “Новинарня” висловив військовий експерт, волонтер, ветеран АТО, науковець Євген Дикий (відео оприлюднене 21 липня).

Відео:



За словами Євгена, коли “росіяни вперлися в другу лінію оборони, підготовлену ЗСУ для виходу з Лисичанська – тоді закінчився другий етап війни” з РФ, якщо рахувати від повномасштабного вторгнення.

“Формальним моментом його (другого етапу) закінчення слід вважати оголошення ними так званої “оперативної паузи”, – визначив Дикий.

Він нагадав: після того, як російські війська змогли прорвати важливу лінію оборони України в районі Золотого і Гірського та прорвалися до траси Лисичанськ-Бахмут, ЗСУ були змушені залишити Лисичанськ.

“Інше питання, що це була остання їхня (росіян) перемога. На цьому етапі війни принаймні. Вони вперлись далі в цю лінію оборони, умовно кажучи – Слов’янсько-Авдіївську дугу, – і все. (…) Цим другий етап війни закінчився. Він зайняв три місяці, на відміну від першого, п’ятитижневого. І він закінчився нашою перемогою. Тільки ми чомусь її не так бачимо і не так відчуваємо. Бо це не виглядає так яскраво, як перемога під Києвом”, – констатував Євген Дикий.

“Після перемоги під Києвом росіяни тікали, відступали з чотирьох областей, це було очевидно. Насправді другий етап – битву за Донбас – ми теж виграли. Вона нам набагато дорожче дісталася, за втратами. Тому нам зараз боляче, важко. Але ми знову перемогли. Тільки якщо перша перемога була нокаутом, то друга – за очками”, – сказав експерт.

Він відзначив, що на цьому етапі москалі провалили навіть свою задачу-мінімум – “звільнити республіки Донбасу”.

“Третій етап війни – це оперативна пауза. Насправді пауза з двох боків. У цій паузі ми по максимуму використовуємо потенціал HIMARS’ів і нової ствольної артилерії, яка нам потрошку “капає” від союзників… Ми кошмаримо їхні (росіян) склади і пункти управління, і цим ми унеможливили їхній наступ.

Те, що вони зараз будуть пробувати наступати по всіх напрямках, як наказав Шойгу, – це імітація для командування. Вони самі розуміють, що перспектив прориву в них немає ніде. Більш того, зараз вони більше зайняті розв’язанням логістичних проблем, перебудовою своєї логістики, щоб вивести із зони дії HIMARS’ів.

При цьому потрібно розуміти, що і в нас зараз немає сил, щоб розвинути контрнаступ. Тому в нас теж певна оперативна пауза”, – констатував експерт.

Він зазначив, що і в цій паузі будуть локальні бої, здебільшого для стримування наступу, будуть втрати.

“І обидві сторони готуються до четвертого етапу. Його визначать певні погодні умови. Очевидно, що активні дії, пересування, звільнення територій – вони можливі максимум до середини жовтня. Далі підуть дощі, ґрунт почне грузнути – обидві сторони стануть аж до пізньої весни на тій лінії, на якій вони будуть у жовтні.

Тому не треба бути (…) великим Залужним, щоб розуміти: восени буде “двіж”.

В оксамитовий сезон: серпень, вересень, початок жовтня. Оце той таймінг, у який ще можна зробити серйозні зміни. Якийсь великий шматок або завоювати, або відвоювати. Обидві сторони будуть намагатися використати цей проміжок. Далі буде дуже довга пауза позиційної, такої марудної зимової війни”, – зробив висновок аналітик.

Читайте і дивіться першу велику розмову з Євгеном Диким щодо аналізу подій на фронті:

Для війни “вдовгу” не важить, що зараз ми втратимо шматок Донбасу

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