РФ взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії вважає, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для відновлення резервів перед подальшим наступом на Донеччині.

Про це вранці в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба міноборони Сполученого Королівства з посиланням на дані розвідки.

“Росія, ймовірно, концентрує техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення резервів перед початком нових наступальних операцій на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

Існує реальна ймовірність того, що найближчою тактичною метою Росії буде Сіверськ.

Російські сили намагаються просуватися далі до найімовірнішої оперативної цілі – міської агломерації Слов’янська-Краматорська.

Водночас українські сили продовжують поступовий наступ на південно-західному херсонському напрямку, йдеться у зведенні.

Міноборони РФ щодня заявляло про територіальні “здобутки” з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок – це свідчить про те, що росіяни взяли “оперативну паузу”, повідомив американський Інститут дослідження війни.

Читайте також:

Керівники ФБР і МІ5 попередили про зростання загрози з боку Китаю