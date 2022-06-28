“Справжній подвиг”: ЗСУ вийшли з оточення в районі Гірського з незначними втратами, – Бутусов

Російські пропагандисти дезінформують про “гірський котел” ЗСУ на Луганщині, натомість українські підрозділи в районі міст Гірське та Золоте вийшли з оперативного оточення, зазнавши при цьому деяких втрат.

Про це 28 червня написав у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, який перебував з українськими військовими в Сєвєродонецьку.

“Російські фейки. Ситуація дуже складна, але підстав для паніки нема. Російські канали вже понад тиждень розганяють брехню щодо “котла” в Лисичанську, це спрямована дезінформаційна операція для підриву бойового духу. Так само вони брехали щодо оточення наших військ у Сєвєродонецьку, якого не було взагалі, і продовжують брехати про нібито існуюче оточення наших військ в районі Золоте-Гірське, з якого наші насправді прорвались ще чотири дні тому“, – зазначив Бутусов.

Коментуючи воєнну ситуацію на Луганщині, журналіст зазначив, що “неможливо бути сильним всюди, і поки увага була прикута до Сєвєродонецька, противник прорвав оборону біля Врубівки і Тошківського та створив оперативне оточення навколо Золотого-Гірського, з якого підрозділи 24-ї бригади героїчно прорвались та організовано відійшли“.

“На жаль, ми зазнали при прориві значних втрат, хоча й набагато менших, ніж розповсюджує російська пропаганда. І після цього з Сєвєродонецька довелося все одно негайно відходити…” – розповів Бутусов, нагадавши про “негативний політичний вплив” на рішення утримувати Сєвєродонецьк.

На своєму YouTube-каналі 25 червня Бутусов розповів, що “прорив із Золотого й Гірського – це справжній подвиг, який заслуговує найвищих державних нагород”.

З його слів, противник захопив усі шляхи сполучення. Вихід частин ЗСУ відбувався після відповідного наказу, в надзвичайно важких умовах, “по полях”, але дозволив зберегти життя майже всіх українських бійців. Цей відхід прикривав підрозділ командира з позивним “Ірис”.

За даними журналіста, на ділянці південніше Лисичанська в полон потрапили приблизно 40 українських воїнів – але не в одному епізоді, а за більш тривалий час.

“У підрозділах, які не є кадровими, на жаль, значні втрати”, – додав редактор “Цензора”.

Контекст

Варто зазначити, що у вечірньому зведенні 23 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська намагаються встановити контроль над містом Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

Вранці 24 червня голова Гірської громади Олексій Бабченко в ефірі каналу “Еспресо” розповів, що “Гірська громада повністю окупована. На околицях ідуть незначні бої, але ворог зайшов. Попри міцне укріплення в районі Золотого, прорив був з напрямку Оріхове–Тошківка, зайшли з двох сторін. Частина (окупантів) вийшла на тил – це Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша рушила в напрямку Гірського та Золотого. Зараз встановлюється окупаційний режим”.

Доля українського гарнізону залишалася не з’ясована. Наступного дня ГШ повідомив, що на Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка – на виході з “мішка”, як він виглядав на мапах.

Такі повідомлення дали підстави американському Інституту вивчення війни зобразити “котел” у районі Гірського.

Водночас в українських соцмережах з’явилося повідомлення (потім видалене) про складний, але успішний вихід одного з підрозділів ЗСУ з оперативного оточення під обстрілами.

РосЗМІ та пропагандисти країни-агресора заявляли про оточення (потрапляння в полон) у районі міст Гірське й Золоте спершу 2 тисяч, а потім 800 українських військових. Ворожі медіа поширили інформацію про те, що в полоні опинився відомий український журналіст і правозахисник Б***. Також російські ЗМІ, зокрема урядові, публікували коротке відео з українськими полоненими, але числом до десятка.

Ситуація в районі Золотого та Гірського на мапах бойових дій: