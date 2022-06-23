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Росіяни намагаються окупувати Гірське та вже зайняли Миколаївку, – зведення ГШ

23/06/2022 19:06

Російські окупаційні війська намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське Луганської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 23 червня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

“Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина“, – йдеться у зведенні.

Також противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював  позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили  – з великими втратами ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили.

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