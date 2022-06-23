ЗСУ відкинули росіян з південних околиць Лисичанська, – Генштаб

Ілюстративне фото

Українські військові зупинили наступ російських окупаційних військ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдавши ворогу втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 23 червня.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

“Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили”, – йдеться у зведенні.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 120 – 23.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ