ЗСУ відкинули росіян з південних околиць Лисичанська, – Генштаб

Українські військові зупинили наступ російських окупаційних військ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдавши ворогу втрат.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 23 червня.
Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.
Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.
“Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили”, – йдеться у зведенні.
Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.
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