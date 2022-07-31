“Перед смертю душили”: в Бучанському районі поліція знайшла тіло ще одного закатованого

Фото: тг Андрій Нєбитов

У селі Нове Залісся Бучанського району Київської області поліція знайшла тіло ще одного закатованого росіянами мирного мешканця.

Про це ввечері 30 липня повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Труп виявили поруч із покинутими позиціями російських військових. Руки загиблого були звʼязані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Трос також був намотаний і на шию загиблого.

За словами очільника ГУ НП, все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.

“Це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів”, – ідеться в дописі Нєбитова.

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