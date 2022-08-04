ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 162 – 04.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: Євген Загородній / через ФБ Роман Костенко

9:12

Цієї ночі, близько 1:30, ворог вкотре обстріляв Харків. У Немишлянському районі міста зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще два влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По селі Циркуни окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували чотири людини: трьох жінок в Чугуївському районі та чоловіка – в Харківському.

У місті Чугуїв чоловік 58 років (громадянин РФ) внаслідок обстрілів окупантів загинув.

8:55

За даними Генштабу ЗСУ, за добу додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 російських військовослужбовців, 15 танків, 4 ББМ, 7 артсистем тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 4.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41500 ( +150 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1789 ( +15 ),

), бойових броньованих машин – 4026 ( +4 ),

), артилерійських систем – 946 ( +7 ),

), РСЗВ – 260 ( +1 ),

), засобів ППО – 118,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 ( +2 ),

), крилатих ракет – 182 (+2 ),

), кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2960 ( +38 ),

), спеціальної техніки – 83.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 серпня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

7:36

Уночі під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький.

У Криворізькому районі ворог накрив “ураганами” Карпівську та Широківську громади.

У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, лікується удома.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з “градів”. Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 000 нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Сьома година

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак–Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке–Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Вів наступальний бій у напрямку Яремівка–Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка–Соледар, Доломітне–Травневе, Відродження–Вершина, Покровське–Бахмут, Василівка–Яковлівка, Семигірʼя–Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове–Піски та Веселе–Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка–Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

6:20

У Миколаєві близько 4-ї години ранку прогриміли потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.

Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та голова обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

“За попередньою інформацією, пошкоджені будинки в одному районі, а в іншому – виникла пожежа”, – пише мер.

Від ворожих обстрілів постраждали житлові будинки – у них вибиті вікна та пошкоджені дахи. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа.

Вночі

У тимчасово зайнятій росіянами Чорнобаївці на Херсонщині знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Крім того, нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Вночі

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити принизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.