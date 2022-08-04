На Харківщині ЗСУ знищили ворожу установку розмінування УР-77 “Метеорит”. ВІДЕО

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Українські військові на Харківщині знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 “Метеорит”.

Про це повідомила пресслужба 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва.

Установку розмінування “Метеорит” спільно знищили бійці цієї бригади ТрО та артилеристами 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

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Тероборонівці за допомогою розвідувального безпілотника виявили УР-77 у лісовому масиві, а артилеристи 92-ї бригади завдали вогневих ударів по техніці розмінування окупаційних сил РФ.

Унаслідок артилерійського обстрілу машина отримала пошкодження та загорілася.

“Рідкісний трофей. Ювелірна робота”, – наголосили військові.

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Довідково

УР-77 – радянська самохідна легкоброньована гусенична плаваюча установка, призначена для розмінування. Вона створена на базі самохідної гаубиці 2С1 “Гвоздика” і серійно вироблялась з 1978 року. Машина призначена для створення проходів у мінних полях шириною до 6 метрів.

На її шасі розміщуються дві пускові направляючі для ракет типу ДМ-140 та відсіки з детонуючим кабелем УЗП-77 або УЗП-67. Заряд – канат товщиною 7 сантиметрів та довжиною 93 метри, наповнений пластичною вибуховою речовиною всередині.

Боєкомплект установки складається з двох подовжених зарядів з твердопаливними буксирними ракетами. Одного заряду достатньо для створення проходу, тобто одним боєкомплектом можна створити два проходи довжиною до 90 метрів.

При довжині 7,9 метра, ширині 2,9 метра і висоті 2,5 метра установка масою 15,5 тонни здатна розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Запас її ходу складає до 500 кілометрів по шосе і до 250 кілометрів по пересічній місцевості.

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