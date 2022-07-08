Воїни 40-ї та 92-ї бригад показали спільне вогняне полювання на ворожу САУ. ВІДЕО

Військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали спільне полювання на російську самохідну артилерійську установку “Піон”.
Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба бригади.
Як відомо, військові цих двох бригад обороняють Україну в Харківській області.
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