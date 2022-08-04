На Харківському напрямку ЗСУ просунулись углиб оборони ворога

На Харківському напрямку Збройні сили України просунулись углиб оборони противника та закріпилися на звільнених територіях.
Про це в четвер, 4 серпня, заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає “Укрінформ”.
“На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись у глибину оборони противника та закріпилися на звільнених територіях”, – сказав він.
На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилася з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.
Громов також зауважив, що для відволікання уваги ЗСУ, в прикордонних з Україною областях загарбники розгорнули угруповання військ прикриття держкордону Росії: “До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні”.
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