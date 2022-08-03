На Харківщині росіяни йшли в наступ: артилерія перебила їх, прорив зупинено. ВІДЕО

Скріншот із відео

У Харківській області росіяни йшли в наступ, але артилерія ЗСУ зупинила прорив, прицільно знищивши кілька одиниць ворожої техніки.

Про це у середу, 3 серпня, повідомила пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

“На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинений! 62-й дивізіон 45 оабр – ми працюємо для Вас!”, – йдеться в описі до відео.

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