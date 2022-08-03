На Харківщині росіяни йшли в наступ: артилерія перебила їх, прорив зупинено. ВІДЕО

У Харківській області росіяни йшли в наступ, але артилерія ЗСУ зупинила прорив, прицільно знищивши кілька одиниць ворожої техніки.
Про це у середу, 3 серпня, повідомила пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.
“На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинений! 62-й дивізіон 45 оабр – ми працюємо для Вас!”, – йдеться в описі до відео.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 161 – 03.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!