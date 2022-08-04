МКЧХ поки що не зміг отримати доступ до полонених, постраждалих в Оленівці

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Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) не зміг отримати доступ до українських військовополонених, які постраждали в Оленівці.

Про це в четвер, 4 серпня, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу МКЧХ.

“Наша пропозиція пожертвувати витратні матеріали залишається без відповіді”, – зазначається у повідомленні.

У МКЧХ наголосили, що продовжуватимуть запитувати доступ до українських військовополонених, які утримуються в Оленівці або в інших місцях, а також готові розгорнути роботу в Оленівці в разі отримання необхідних гарантій безпеки.

“У нас уже є команди з медичною та судово-медичною експертизою, які працюють поблизу, тому що ми присутні в Донецьку з 2014 року. Нам потрібен негайний доступ до військовополонених, які перебувають або утримувалися в СІЗО “Оленівка”, хоч би де вони перебували, та необхідні гарантії безпеки від сторін конфлікту”, – зазначили у МКЧХ.

Крім надання допомоги пораненим і загиблим, МКЧХ також зустрічатиметься з військовополоненими, реєструватиме їх та обговорюватиме з ними сам на сам умови їх інтернування та поводження з ними, відповідно до зобов’язань держав згідно з міжнародним гуманітарним правом і Третьою Женевською конвенцією.

У комітеті зазначили, що представники Червоного хреста відвідували Оленівку раніше, щоб доставити цистерни з водою, проте не отримали доступу до військовополонених на індивідуальній основі.

“Хоча нам вдалося відвідати деяких військовополонених, утримуваних сторонами, ми неодноразово заявляли, що ми все ще не маємо доступу до всіх військовополонених, зокрема тих, що утримуються в Оленівці. МКЧХ повинен мати можливість відвідувати й повторно відвідувати військовополонених і, зокрема, тих, до яких йому ще не було надано доступ, і виконувати свій гуманітарний мандат. Зрештою спроможність МКЧХ виконувати свій мандат залежить від готовності сторін дотримуватися своїх зобов’язань у рамках міжнародного гуманітарного права”, – наголошується в повідомленні.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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