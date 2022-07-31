Росіяни не допустили Червоний Хрест до колонії в Оленівці. Але кажуть, що запрошують

Росія не допустила представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до колонії в Оленівці.

“Наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії вчора було відхилено”, – зазначається на офіційній сторінці МКЧХ у твітері.

Водночас у міністерстві оборони РФ після півночі 31 липня заявили, що не лише допустять представників міжнародних організацій у колонію, а й самі їх запрошують.

“Російська Федерація в інтересах проведення об’єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста”, – зазначається в повідомленні на телеграм-каналі “оборонного” відомства держави-агресора.



Як відомо, надання Червоному Хресту доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Втім, російська сторона традиційно не допускає представників МКЧХ до утримуваних нею українців.

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Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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