Ще один доказ брехні РФ про Оленівку: опубліковано супутникові знімки Maxar

Руйнування в Оленівській колонії, супутниковий знімок за 30 липня

Супутникові знімки колонії в Оленівці зайвий раз підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни.

Фото опублікував американський журналіст Крістофер Міллер.

Він показав чотири знімки із супутника Maxar, на яких видно, як колонія в окупованій Оленівці, виглядала до та після теракту – 27 липня і 30 липня.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

На фото, датованих 30 липня, чітко видно, що бляшаний дах барака ніби розірвало від вибуху зсередини, тоді як будівлі довкола нього залишилися цілими.

В разі, якби йшлося про влучання ракети з реактивної установки HIMARS, як у тому переконує російська пропаганда, руйнування мали б зовсім інший вигляд.

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Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

“Туда не снимать!” Вигляд бараку в Оленівці не притаманний ураженню HIMARS, – ISW