Ще один доказ брехні РФ про Оленівку: опубліковано супутникові знімки Maxar

Супутникові знімки колонії в Оленівці зайвий раз підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни.

Фото опублікував американський журналіст Крістофер Міллер.

Він показав чотири знімки із супутника Maxar, на яких видно, як колонія в окупованій Оленівці, виглядала до та після теракту – 27 липня і 30 липня.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022