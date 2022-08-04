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По центру Донецька прилетіло під час прощання з терористкою “Корсою”. ВІДЕО

04/08/2022 11:45

РосЗМІ повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку. Удари зафіксовані зокрема неподалік театру опери та балету – саме там мало відбутися прощання з убитою напередодні терористкою Ольгою Качурою “Корсою”.

Відео поширили місцеві телеграм-канали у четвер, 4 серпня.

За цими повідомленнями, під обстріл потрапив район готелю “Донбас Палас” у центрі міста. Неподалік, у театрі опери та балету, тривало прощання з “Корсою”.

“Усередині будівлі залишились лежати квіти. Усіх, хто прийшов на церемонію прощання з Ольгою Качурою, евакуювали з театру опери та балету. Залишилися лише військові та журналісти”, – інформує “Типовий Донецьк”. 

Унаслідок цього обстрілу, попередньо, дві людини загинули і п’ятеро отримали поранення, пишуть росЗМІ. Їхні повідомлення потребують підтвердження. 

Церемонію прощання з Качурою нібито перенесли через обстріл.

В мережі також показали відео з атакованого готелю. РосЗМІ звинувачують у цьому Збройні сили України, що має ознаки спланованої провокації.

Момент удару зафіксований на відео російських журналістів, котрі записували коментар якогось окупанта:

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