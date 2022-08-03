ЗСУ ліквідували командирку реактивного артдивізіону “ДНР” Ольгу Качуру “Корсу”

Ольга Качура, вона ж терористка Корса - колишня підполковник української міліції в Донецьку

Під час бойових дій на сході України було ліквідовано командирку реактивного артилерійського дивізіону “армії ДНР” Ольгу Качуру з позивним “Корса”.

Про це в середу, 3 серпня, інформують “Новости Донбасса” з посиланням на повідомлення бойовиків з терористичного угруповання “ДНР”.

Хто така “Корса”

Ольга Качура, позивний “Корса” – громадянка України, жителька Донецька. Підполковник міліції в запасі, колишня слідча, звільнена з органів внутрішніх справ у лютому 2011 року. Остання її посада – заступник начальника відділу – начальник штабу Кіровського райвідділу Донецького міського управління МВС України.

Під керівництвом “Корси” проходили обстріли мирних жителів міста Дебальцеве перед його взяттям російсько-терористичними військами в лютому 2015 року.

Крім того, за зізнанням Качури в соцмережах, “подвиги” бойовиків під її командуванням були зафіксовані в районі Слов’янська, Дружківки, Горлівки, Зорянки.

За словами терористки-навідниці, вона посилає снаряди російських РСЗВ “Град” з точністю до 10 метрів від цілі.

У реактивній артилерії “ДНР” “Корса” воювала з червня 2014 року.

Шевченківський районний суд Чернівців 21 грудня виніс заочний вирок Качурі – 12 років тюрми.

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