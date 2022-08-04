Відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що говорили

Фото: пресслужба президента

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У засіданні в четвер, 4 серпня, взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, повідомили в РНБО.

“Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою. Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України”, – йдеться у повідомленні.

На засіданні також заслухали доповідь про продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

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