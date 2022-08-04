Японія надасть Україні фургони і безпілотники

Японський уряд анонсував черговий пакет допомоги Україні. Він міститиме фургони та безпілотники.
Про це у четвер, 4 серпня, повідомила пресслужба міністерства оборони Японії.
“Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники”, – йдеться у повідомленні.
Раніше міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – “Н”) захисту, невеликі дрони тощо.
“Міноборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей”, – зазначають в японському військовому відомстві.
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