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Японія розширила санкції проти Росії

05/07/2022 11:52

Японія розширила санкції проти Росії – вона внесла до списку ще 90 фізичних осіб та компаній.

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода” з посиланням на сайт японського Міністерства фінансів.

Серед тих, хто потрапив під обмеження:

  • віцепрем’єр Росії Дмитро Григоренко
  • вже підсанкційний у США та Євросоюзі віолончеліст Сергій Ролдугін та його дружина Олена Миртова
  • голова «Росгеології» Сергій Горьков
  • дружина основного власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова та його сини
  • голова Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Юрій Слюсар
  • співзасновник групи компаній «Київської площі» Рік Нісанов
  • призначений російськими окупантами так званий «голова Херсонської області» Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов

До санкційного переліку також потрапили військові з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, військові якої, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.

Санкції, запроваджені Японією, також поширюються на компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, а також медіа. Серед них, зокрема – інформаційно-аналітична агенція SouthFront, медіагрупа Newsfront, інформагентство Inforos.

Крім персональних санкцій, Токіо запровадив низку економічних заходів. Так, наприклад, затвердив заборони на імпорт золота з Росії та на експорт товарів, що сприяють зміцненню промисловості Росії, щодо 65 компаній. Це ж обмеження діятиме і щодо 25 білоруських організацій. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати Росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.

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