Японія розширила санкції проти Росії – вона внесла до списку ще 90 фізичних осіб та компаній.
Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода” з посиланням на сайт японського Міністерства фінансів.
Серед тих, хто потрапив під обмеження:
До санкційного переліку також потрапили військові з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, військові якої, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.
Санкції, запроваджені Японією, також поширюються на компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, а також медіа. Серед них, зокрема – інформаційно-аналітична агенція SouthFront, медіагрупа Newsfront, інформагентство Inforos.
Крім персональних санкцій, Токіо запровадив низку економічних заходів. Так, наприклад, затвердив заборони на імпорт золота з Росії та на експорт товарів, що сприяють зміцненню промисловості Росії, щодо 65 компаній. Це ж обмеження діятиме і щодо 25 білоруських організацій. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати Росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.
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