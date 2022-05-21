Росіяни розбомбили музичну школу у Святогірську, яку ремонтували за кошти Японії

Окупанти внаслідок обстрілу знищили музичну школу в місті Святогірськ Донецької області, що була відремонтована коштом Японії.
Про це вдень у суботу, 21 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Ще один заклад культури знищили росіяни на Донеччині. Цього разу — музичну школу у Святогірську. Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент”, – написав він у телеграмі, поширивши фото з руїн.
“У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу — то була частина проєкту «Сприяння стабілізації громад на Донбасі». Росіяни ж перетворили її на руїни.
Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер!” – додав голова ОВА.
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