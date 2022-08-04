Генштаб оновив статистику втрат росіян: за добу додалося 15 танків та 150 окупантів

Фото: Армія.Інформ

Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 3 серпня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 російських військовослужбовців, 15 танків, 4 ББМ, 7 артсистем, 2 крилатих ракет тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 4.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41500 ( +150 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1789 ( +15 ),

), бойових броньованих машин – 4026 ( +4 ),

), артилерійських систем – 946 ( +7 ),

), РСЗВ – 260 ( +1 ),

), засобів ППО – 118,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 ( +2 ),

), крилатих ракет – 182 (+2 ),

), кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2960 ( +38 ) од,

) од, спеціальної техніки – 83.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 серпня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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