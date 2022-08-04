ЗСУ відбили штурми росіян на чотирьох напрямках

Починаючи з минулого вечора, підрозділи Сил оборони України відбили штурми росіян на чотирьох напрямках, окупанти з втратами відійшли, але на окремих ділянках фронту бої тривають.
Про це йдеться у четвер, 4 серпня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Харківському напрямку противник здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.
На Краматорському напрямку ворог вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина.
“На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають”, – інформують у ГШ.
На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.
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