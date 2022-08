ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 160 – 02.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Миколаїв був атакований ракетами й артилерією РФ після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”, інший – ракетами типу С-300.

Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини.

Сьогодні вранці перший потяг з людьми прибув у Кропивницький, зазначила віцепрем’єр-міністр у міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

“Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Місцеві служби, міжнародні організації і волонтери зразково виконали свою роботу!”

Ранок на Сумщині почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Загалом 14 “прильотів”, повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький.

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у місті.

У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд, повідомляють в СБУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за надання нового пакету військової допомоги в розмірі 550 мільйонів доларів.

“Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України!..” – написав Резніков у твіттері.

