ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 160 – 02.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Один із БПЛА H10 Poseidon Mk II, переданих бійцям ДШВ Фондом Порошенка

10:45

Миколаїв був атакований ракетами й артилерією РФ після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”, інший – ракетами типу С-300.

10:26

Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини.

Сьогодні вранці перший потяг з людьми прибув у Кропивницький, зазначила віцепрем’єр-міністр у міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

“Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Місцеві служби, міжнародні організації і волонтери зразково виконали свою роботу!”

10:10

Ранок на Сумщині почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Загалом 14 “прильотів”, повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький.

9:35

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у місті.

У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд, повідомляють в СБУ.

8:53

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за надання нового пакету військової допомоги в розмірі 550 мільйонів доларів.

“Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України!..” – написав Резніков у твіттері.

The new military aid package from 🇺🇸 is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from 🇺🇦!Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all 🇺🇸 people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022

8:50

За даними Генштабу, додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 140 російських військовослужбовців, 3 ББМ, 4 артсистеми, 1 гелікоптер тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41170 ( +140 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 768,

бойових броньованих машин – 4014 ( +3 ),

), артилерійських систем – 936 ( +4 ),

), РСЗВ – 259,

засобів ППО – 117,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191 ( +1 ),

), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 ( +3 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 ( +2 ),

), спеціальної техніки – 82.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 1 серпня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

8:25

“Подарунки” від “Ураганів” “русского міра”, які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району:

Восьма година

За добу 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар’їнці та 1 в Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

7:35

Російська армія вночі обстріляла два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Криворізький.

По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики, повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.

1:05

ОК “Південь” – про минулу добу на Південному напрямку:

Протягом бойового дня нашими підрозділами припинено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, ретирувався.

В нашій зоні відповідальності ворогом нанесено шість ударів. Два ракетні удари трьома крилатими ракетами “Точка-У” по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки “Град”. Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

У районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Понад вечір по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із ситсеми «Смерч», а паралельно влаштував і обстріл 40-ка снарядами «Градів». Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.

У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають: рашисти, самохідна гаубиця «Мста-С», зенітно-ракетний комплекс “ТОР” та ще 4 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Вночі

Російські сили продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що припиняють операції на Слов’янському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституті вивчення війни (ISW).

Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області, про яке раніше повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, позбавить сили Слов’янська необхідної бойової потужності.

Таким же чином російські війська ігнорували фронти у Запорізькій та Херсонській областях під час наступальних операцій у Луганській області.

Відвід військових РФ, ймовірно, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, таке ж як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

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Читайте про ДЕНЬ 155 ОБОРОНИ, 28.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 156 ОБОРОНИ, 29.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 156 ОБОРОНИ, 30.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 157 ОБОРОНИ, 31.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 158 ОБОРОНИ, 01.08.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.