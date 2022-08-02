Число жертв ракетного удару по Вінниці зросло до 27: від опіків помер лікар Павло Ковальчук

Павло Ковальчук, фото з ТГ Сергія Борзова

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросло. Воно вже становить 27 загиблих.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

“Не стало лікаря Павла Ковальчука…20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими”, – написав він.

“Щирий, світлий, харизматичний, істинний ерудит, надзвичайно обдарований лікар, справжній професіонал своєї справи… Тобою неможливо було не захоплюватися. Завжди повний енергії та сміливих задумів, спішив творити добро та щедро ділився своїм талантом та знаннями. Такий молодий, але вже так багато встиг. Та ще так багато ще міг би подарувати цьому світу…”, – пишуть про Павла колеги.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

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