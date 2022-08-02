“Азов” зреагував на те, що РФ визнала його “терорганізацією”. І звернувся до Держдепу

Ілюстративне фото. Держдеп США

Полк “Азов” зреагував на те, що суд в Росії визнав його “терорганізацією”, і просить США визнати Росію державою-терористом.

Із такою заявою виступила пресслужба полку у вівторок, 2 серпня.

“Після публічної страти військовополонених полку “Азов” у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк “Азов” “терористичною організацією”. Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав “мочить в сортирах”, підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом”, – йдеться в повідомленні.

В “Азові” наголосили, що Росія багато років “своїми щоденними діями доводить цей статус”.

“Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!”, – закликають в полку.

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