Росія визнала полк “Азов” “терористичною організацією”

Верховний суд країни-агресора визнав український добровольчий батальйон “Азов” “терористичною організацією” та заборонив його діяльність на території РФ.
Рішення суду оголосили у вівторок, 2 серпня, його цитує російське агентство “РИА Новости”.
“Верховний суд визнав батальйон “Азов” терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності”, – пише ЗМІ.
Додамо, що Росія називає полк “неонацистським” і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали “екстремістською” діяльність “Азову”, а на його членів завели кримінальну справу.
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