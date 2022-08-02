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Росія визнала полк “Азов” “терористичною організацією”

02/08/2022 14:17

Верховний суд країни-агресора визнав український добровольчий батальйон “Азов” “терористичною організацією” та заборонив його діяльність на території РФ.

Рішення суду оголосили у вівторок, 2 серпня, його цитує російське агентство “РИА Новости”.

Верховний суд визнав батальйон “Азов” терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності”, – пише ЗМІ.

Додамо, що Росія називає полк “неонацистським” і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали “екстремістською” діяльність “Азову”, а на його членів завели кримінальну справу.

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