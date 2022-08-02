Росіяни вдарили ракетами із Каспію: 7 із 8 знищила ППО

Сьогодні ввечері російські військові випустили по Україні вісім ракет. Сім із них збила протиповітряна оборона ПС Збройних сил України.

Про це в вівторок, 2 серпня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються”, – зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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