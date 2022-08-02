Росіяни мають частковий успіх у районі Пісків на Донеччині, – зведення Генштабу

Російські війська б’ють по Авдіївці та Новобахмутівці Донецької області з авіації. Мають частковий успіх в районі Пісків і на напрямку Відродження – Кодема.

Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

“Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад. У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх”, – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.

Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

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