Росіяни мають частковий успіх у районі Пісків на Донеччині, – зведення Генштабу

Російські війська б’ють по Авдіївці та Новобахмутівці Донецької області з авіації. Мають частковий успіх в районі Пісків і на напрямку Відродження – Кодема.
Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.
Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.
Читайте також:
ЗСУ дали відсіч окупантам на Краматорському напрямку, – Генштаб
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!