ЗСУ дали відсіч окупантам на Краматорському напрямку, – Генштаб

Збройні сили України дали відсіч російським військовим у районі Новолуганського – Івано-Дар’ївки на Донеччині.
Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку зафіксовані ворожі обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького.
Окупанти завдали авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Кривої Луки.
“Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов”, – йдеться в повідомленні.
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