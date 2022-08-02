ЗСУ атакували росіян дроном-камікадзе: тих, хто вижив, добили з міномета. ВІДЕО

Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу вдарили по скупченню російських окупантів з дрона-камікадзе.
Про це у понеділок, 1 серпня, інформував пресцентр військової частини.
“У взаємодії мобільної групи “Курта” 28 омбр зі спецпризначенцями було застосовано дрон-камікадзе. Результат – двоє “200-ї”, троє “300-х”. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом калібру 82 мм”, – йдеться в повідомленні.
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