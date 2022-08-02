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“… І ми їх почали знищувати один за одним”: снайпери 79-ї бригади показали, як ліквідовують окупантів. ВІДЕО

02/08/2022 14:01

Снайпери 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують давати відсіч російським окупантам у визначених районах Донецької області. Працюють наразі в лісистій місцевості, але це не заважає ефективно уражати місце скупчення противника. 

Відео робочих моментів снайперів “79-ки” поширила пресслужба Командування ДШВ у вівторок, 2 серпня.

“Дві ворожі БМП вийшли на наші позиції. Першу БМП підбила піхота, друга БМП розвернулася та втекла. Звідти повискакували дуже багато людей, вони спішилися – думали до останнього, що візьмуть позицію. Ми відкрили вогонь на ураження. Було дуже велике скупчення людей – вони зайняли біля підбитої БМП кругову оборону. І ми їх почали знищувати один за одним. Вони все полишили, БМП далі горіла, ніхто з неї не виходив, бо працював снайпер – ми працювали досить щільно та досить ефективно. Відстань була невелика – може метрів 500-550. Було знищено дуже багато живої сили. Решта просто все покидали та втекли в ліс”, – розповідає про одну з бойових операцій снайпер 79-ї бригади.

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