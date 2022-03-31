На Миколаївщині снайпер 79 одшбр зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера

У Миколаївській області воїн 79-ї окремої десантно-штурмової бригади влучним пострілом зупинив головну машину колони загарбників та взяв у полон російського офіцера.
Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади (…) Микола Б. виконуючи бойове завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину “Рись” 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї ворожої колони.
Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.
Зазнавши втрат, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ Російської Федерації.
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